آخر مهلة للمنشآت السياحية لسداد مديونياتها للكهرباء

التقى المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في اجتماع مطول حضره رؤساء المدن ومستشاري محافظ وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء.

وقدم المهندس ساميا أبو وردة شرح كاف وواف عما تقوم به من تنفيذ مشروعات قومية في محافظة جنوب سيناء وكذلك تدعيمات لكافة شبكات مدن جنوب سيناء وكذلك خطط الإحلال والتجديد والتوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع والمواطنين في المحافظة وكذلك مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين وكذلك خططت الشركة للانتهاء من التجمعات التنموية بالمحافظة كذلك إنشاء مراكز خدمه عملاء علي أحدث مستوى عالميا علي غرار مركز خدمة عملاء شرم الشيخ.

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وأعقب ذلك اجتماعا موسعا حضره مستثمرو شرم الشيخ وذلك لوضع حلول قابلة للتنفيذ لمديونيات قطاع السياحة بشرم الشيخ، وقال أبو وردة إن الشركة قدمت كل التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي من أجل المساهمة في تعافي قطاع السياحة من سنة 2011 ثم حادث الطائرة الروسية ثم جائحة كورونا.

وأضاف أن الشركة رغم الظروف الاقتصادية العالمية التزمت بكافة قرارات مجلس الوزراء واليوم وبعد أن تعافي قطاع السياحة جاء الدور على هذا القطاع للوفاء بالتزاماته تجاه الدولة المصرية والشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها ورغم ذلك الشركة تقدم كافة التيسيرات لتقسيط هذه المديونية.

وفي نهاية كلمته قدم الشكر والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي التعاون المثمر والبناء والمستمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين ثم تحدث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذي أشاد بما قدمته شركة القناة لتوزيع الكهرباء من تيسيرات كبيرة وتقسيط مريح لهذه المديونيات التي لها سنوات.

وأكد أنه وجب على أصحاب المنشآت السياحية التقدم فورا لدفع أو تقسيط المديونية وأنه لا حجة لأحد في عدم السداد بعد أن أصبحت المدينة وكافة المنشآت السياحية بها كامل الشاغلات ولا يوجد مكان فادي بكافة فنادق المدينة وتم إعطاء مهله تبدأ من غد ولمدة أسبوعين لتوفيق أوضاع جميع الفنادق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء وإلا سوف تتخذ الشركة اجرائتها لتحصيل كافة مستحقاتها.

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