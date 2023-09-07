عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: الرئيس السيسي أرسى قواعد التعددية الحزبية في مصر

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بالمشاركين بملتقي الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والذي يضم مستقبل وطن وحماة الوطن،  والمؤتمر،  والشعب الجمهورى،  ومصر الحديثة،  وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  وتحالف الأحزاب المصرية ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية.

وهنأ النائب علاء عابد ، جميع نواب الشرقية علي دورهم الكبير في إثراء العمل الحزبي والسياسي ،  لافتا الي ان نص المادة الخامسة من الدستور التي أكدت علي التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور،  ولم تحدث من قبل سوي في عهد القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه ارسي قواعد التعددية الحزبية في مصر ، وفتح مجال العمل السياسي امام الأحزاب، لافتا الي ان هناك إنجازات تم في كافة المجالات.


وقال النائب علاء عابد،  ان البرلمان وأعضاء البرلمان،  بلغت عدد ساعات العمل  205 ساعة عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة
وبلغت القوانين نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)


وشارك في الملتقي عدة أحزاب منها حزب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، المؤتمر، تحالف دعم الأحزاب السياسية ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس العائلات والقبائل المصرية ، يأتي هذا في إطار التنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل البناء والتنمية في  مصر والاستعداد للاستحقاقات الدستورية التي سوف تجري خلال الفترة القادمة.

ويستعرض الملتقى، جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ورؤية الأحزاب السياسية وخطتها للعام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

ويشارك في  المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم والشباب والإعلام والعمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة من محافظات.

التعددية السياسية الأحزاب المصرية التعددية الحزبية السياسية المصرية الشعب الجمهوري القبائل والعائلات المصرية الكيانات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ترشيحاتنا

لماذا نهى النبي عن القزع وهل تدريج الشعر حرام؟

ألنترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر السيارات الكورية في مصر

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

هل تنخفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؟.. المحاصيل الحقلية يزف بشرى للمواطنين

يود وكربون مشع| هل تحظر مصر استيراد السمك الياباني؟!.. و“فوكوشيما” النووية السر في هذا القرار

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر منذ احتجاز الرئيس بازوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ