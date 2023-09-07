علاء عابد: الرئيس السيسي أرسى قواعد التعددية الحزبية في مصر

رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بالمشاركين بملتقي الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والذي يضم مستقبل وطن وحماة الوطن، والمؤتمر، والشعب الجمهورى، ومصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحالف الأحزاب المصرية ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية.

وهنأ النائب علاء عابد ، جميع نواب الشرقية علي دورهم الكبير في إثراء العمل الحزبي والسياسي ، لافتا الي ان نص المادة الخامسة من الدستور التي أكدت علي التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور، ولم تحدث من قبل سوي في عهد القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه ارسي قواعد التعددية الحزبية في مصر ، وفتح مجال العمل السياسي امام الأحزاب، لافتا الي ان هناك إنجازات تم في كافة المجالات.



وقال النائب علاء عابد، ان البرلمان وأعضاء البرلمان، بلغت عدد ساعات العمل 205 ساعة عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة

وبلغت القوانين نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)



وشارك في الملتقي عدة أحزاب منها حزب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، المؤتمر، تحالف دعم الأحزاب السياسية ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس العائلات والقبائل المصرية ، يأتي هذا في إطار التنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل البناء والتنمية في مصر والاستعداد للاستحقاقات الدستورية التي سوف تجري خلال الفترة القادمة.

ويستعرض الملتقى، جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ورؤية الأحزاب السياسية وخطتها للعام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

ويشارك في المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم والشباب والإعلام والعمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة من محافظات.