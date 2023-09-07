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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام التعاون الإسلامي: مجمع الفقه واحد من أهم أجهزة المنظمة

أمين عام منظمة التعاون
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الاجتماع الأول لهيئة مكتب مجمع الفقه الإسلامي الدولي لعام 2023، في كلمته التي نقلت افتراضيا، بأنه علامة فارقة على طريق توطيد إنجازات المجمع وترسيخ مكانته كمؤسسة مرموقة تعطي مزيدًا من الزخم للولاية التي تنهض بها المنظمة. 

وخاطب الأمين العام للمنظمة الاجتماع اليوم الخميس، 7 سبتمبر 2023، متوجها بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور قطب سانو، أمين عام المجمع على دعوته لمعالي الأمين العام لحضور الاجتماع الذي تضمن جدول أعماله مسائل العضوية واتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات الإسلامية، بما في ذلك العراق ومركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية. 

وأعرب حسين طه عن أمله بأن يخرج الحضور في ختام أعمال الاجتماع بخارطة طريق حكيمة تمكّن من تحقيق الأهداف النبيلة التي تقوم عليها مهمة المجمع الذي اعتبره أحد أهم الأجهزة المتفرعة عن "التعاون الإسلامي"، لأنه يضم فقهاء وعلماء وباحثين ومثقفين مسلمين بارزين من مختلف أرجاء العالم الإسلامي من ذوي الخبرة المعمقة في العلوم الفقهية والثقافية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية. 

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