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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة

صدى البلد

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على تنظيم جولة سياحية للوفود المشاركة في البطولة القارية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ونظمت اللجنة  المنظمة جولة للوفود في أهم وأبرز المعالم السياحية في مصر على رأسها زيارة خاصة لأهرامات الجيزة.

وعبرت الوفود عن سعادتهم البالغة بزيارة معالم مصر السياحية موجهين الشكر للجنة المنظمة والاتحاد المصري لكرة الطائرة على إتاحة تلك الفرصة لمشاهدة معالم مصر على الحقيقة.

يذكر أنه تحددت مواجهات دور الـ16 في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال

وستكون مواجهات دور الـ 16 "ثمن النهائي" التي تلعب غدا الجمعة كالتالي :
مصر × كينيا
الجزائر × غانا
رواندا × تنزانيا
تشاد × جامبيا
المغرب × مالي
تونس × السنغال
الكاميرون × بوروندي

فيما تأهل المنتخب الليبي مباشرة لربع النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة ، ووجود 3 فرق فقط في المجموعة الأولى.

واتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

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