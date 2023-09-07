حقيقة إنتاج جنين بشري بدون بويضات وحيوان منوي.. دكتور نساء يوضح التفاصيل

قال الدكتور حسام الشنوفي أستاذ طب النساء والتوليد بقصر العيني، إنه تم إنتاج جنين بشري بدون بويضات ولا حيوان منوي كنموذج للمحاكاة ، حيث ُتم خلقه من خلايا تحاكي جنينا عمره 14 يوما.

وقال حسام الشنوفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الباحثين عملوا على الخلايا الجذعية التي ينتج منها الخلايا المتخصصة وهي الأصل ثم إضافة مواد كيميائية معنية، وهي تحفز تلك الخلايا والتحول إلى 4 أنواع من الخلايا لتكوين الجنين الأولي ومن هنا تم تكوين الجنين والوصول به إلى 14 يوما وهذا حسب ما صرحوا به العلماء.

وتابع أستاذ طب النساء والتوليد بقصر العيني، أن نموذج المحاكاة سيسمح بوجود القانونية التي من خلالها يتم دراسة ذلك وتكوين الجنين، والإجابة على العديد من الأسئلة فيما يخص الإجهاض والعقم ونجاح أو فشل الحقن المجهري.

مجلة معروفة دوليا

وأشار إلى أن نموذج المحاكاة قريبا من الجنين الحقيقي، وتم العمل عليه كثيرا، مبينا أن هذه الأبحاث تم نشرها في مجلة نيتشر العالمية وهي مجلة معروفة دوليا وأبحاثها تمر بمرحلة تدقيق وتأكد.