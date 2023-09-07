عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة إدارة الزمالك تحدد موعد صرف راتب مدربي قطاع الناشئين

صدى البلد

عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي جلسة مع مسؤولي قطاع الناشئين اليوم.

وحضر الجلسة من قطاع الناشئين كل من إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع.

ووعد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي بصرف رواتب الأجهزة الفنية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلان تشكيل الأجهزة الفنية لفرق القطاع في نفس اليوم.

وأكد أعضاء اللجنة لمسؤولي القطاع بأنه سيتم تلبية كافة متطلبات فرق قطاع الناشئين في الفترة المقبلة، وأشادت بالنتائج التي حققتها فرق الناشئين في الأسبوع الأول لبطولة الجمهورية.

وحقق فريق 2003 الفوز على بيراميدز في الجولة الأولى، كما حقق فريق 2005 الفوز على الجونة في حين فاز فريق 2007 على بلدية المحلة.

وكان إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع نجحا في إقامة مباريات فريقي 2003 و2005 على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في بطولة الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من ترامب بشأن محاكمته في جورجيا

لماذا نهى النبي عن القزع وهل تدريج الشعر حرام؟

ألنترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر السيارات الكورية في مصر

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

هل تنخفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؟.. المحاصيل الحقلية يزف بشرى للمواطنين

يود وكربون مشع| هل تحظر مصر استيراد السمك الياباني؟!.. و“فوكوشيما” النووية السر في هذا القرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ