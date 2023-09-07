لجنة إدارة الزمالك تحدد موعد صرف راتب مدربي قطاع الناشئين

عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي جلسة مع مسؤولي قطاع الناشئين اليوم.

وحضر الجلسة من قطاع الناشئين كل من إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع.

ووعد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي بصرف رواتب الأجهزة الفنية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلان تشكيل الأجهزة الفنية لفرق القطاع في نفس اليوم.

وأكد أعضاء اللجنة لمسؤولي القطاع بأنه سيتم تلبية كافة متطلبات فرق قطاع الناشئين في الفترة المقبلة، وأشادت بالنتائج التي حققتها فرق الناشئين في الأسبوع الأول لبطولة الجمهورية.

وحقق فريق 2003 الفوز على بيراميدز في الجولة الأولى، كما حقق فريق 2005 الفوز على الجونة في حين فاز فريق 2007 على بلدية المحلة.

وكان إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع نجحا في إقامة مباريات فريقي 2003 و2005 على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في بطولة الجمهورية.