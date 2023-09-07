إصابة المسافرين بالاختناق | عودة اضطرارية لـ طائرة من الجو لسبب مفاجئ

اضطرت طائرة تابعة لشركة ايركايرو للطيران للعودة الى مطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها بسبب عطل في أجهزة التكييف مما أدى إلى إصابة عدد من المسافرين بحالات اختناق.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد رحلة شركة ايركايرو للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني يطلب فيه العودة الى المطار بسبب تعطل أجهزة التكييف.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالعودة الي مطار القاهرة والهبوط، وتم إخطار إمارة الحجر الصحي بالمطار لتجهيز سيارات الإسعاف.

وأشارت المصادر أنه فور هبوط الطائرة تم إنزال الركاب، وإسعاف 7 من ركاب الطائرة أصيبوا بحالات اختناق داخل سيارات الإسعاف ولم يتم نقل أي حالة إلى المستشفيات، وعادت الطائرة للاقلاع مجددا بعد التعامل مع المصابين.

