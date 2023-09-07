للمرة الرابعة خلال خمسة أيام.. روسيا تشن هجومًا على صادرات الأغذية الأوكرانية

واصلت روسيا حملة القصف ضد صادرات الأغذية الأوكرانية من خلال الهجوم الرابع بطائرة بدون طيار خلال خمسة أيام على صوامع الحبوب وغيرها من البنية التحتية على طول نهر الدانوب.

قال حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، وفقا لما نشرته الجارديان، إن هجوم يوم الخميس استمر ثلاث ساعات، وقال مكتب المدعي العام إن اثنين من سائقي الشاحنات أصيبا ولحقت أضرار بعدة منازل بسبب موجات الانفجار. وقال الجيش الأوكراني إن المنشآت الزراعية تضررت لكنه لم يذكر تفاصيل.

سعى فلاديمير بوتين إلى وقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ يوليو عندما انسحب من مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا للسماح بمرور آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية.

ركزت روسيا غاراتها الجوية على الميناء الأوكراني الرئيسي على طول نهر الدانوب، حيث يتم تحميل الحبوب على السفن التي تنقل البضائع عبر المياه الإقليمية الرومانية والبلغارية والتركية، وكذلك غربًا عن طريق النهر إلى بقية أوروبا .

جاء قصف منشآت الحبوب في الوقت الذي انتقد فيه الكرملين الولايات المتحدة لقرارها تزويد أوكرانيا بقذائف من اليورانيوم المنضب، واصفا إياه بأنه "عمل إجرامي".

تمتلك روسيا العديد من أسلحة اليورانيوم المنضب في ترسانتها. ووفقا للتحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم ومقره برلين، فقد وردت تقارير متعددة عن استخدام روسيا لمثل هذه الأسلحة في أوكرانيا، لكن لم يتم التحقق منها حتى الآن.