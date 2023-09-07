بالتسطير.. كيف نجحت الزراعة في زيادة محصول الأرز هذا العام

أكد تامر فاروق، رئيس برنامج نقل تكنولوجيا الأرز، أن هناك طريقة زراعة سهلة وهي "الزراعة بالتسطير"، والتي تحتاج فقط إلى تسوية الأرض، مشيرا إلى أن هذا النوع يمثل نقلة في زراعة الأرز.

وقال تامر فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الزراعة بالتسطير، توفر في الغاز وفي المياه، وأيضا توفر في حجم العمالة.

أناشد الفلاحين باستخدام تلك الطريقة

وتابع رئيس برنامج نقل تكنولوجيا الأرز، أن الزراعة بالتسطير تعطي إنتاجية عالية من المحصول، وأناشد الفلاحين باستخدام تلك الطريقة.