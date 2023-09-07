وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر للجودو بأول أيام البطولة الإفريقية بالمغرب

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم /الخميس/ بنتائج المنتخب المصري للجودو بعد تتويجه بـ4 ميداليات خلال مشاركتهم في منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.



وأكد الوزير متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.



وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي: يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية، محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية، عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية، وأحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية، وبذلك يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية بعد ختام منافسات اليوم الأول بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.



ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا، والتي تُعد واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم 14 لاعبا ولاعبة، ومشاركة 36 منتخبًا بإجمالي 192 لاعب ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.