بسبب أم العريس.. شرط صادم من أب لإتمام زواج ابنته| ما القصة؟

صدمة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة حلقة من برنامج أردني يظهر فيه شاب يحكي قصة حزينة بعد شرط صادم في عقد زواجه من فتاة أحلامه وصفه المتابعين بـ القهر.

وفي حلقة من برنامج يذاع من العاصمة الأردنية عمان حكى شاب مأساته حين تقدم لخطبة فتاة أحلامه بعد قصة حب دامت أكثر من عامين.

يقول الشاب، اشترط والدها أن تخصص لها سيارة خاصة وأن تسكن هي بالقرب من محل سكن والدتها بالإضافة لتخصيص مبلغ كبير لشراء ملابس لها.

وفي وصفه للمأساة، حكى الشاب أن والده متوفي ويسكن مع أمه كولد وحيد لها، لكن الصدمة كانت عندما اشترط والد العروسة أن والدة العريس لا تعيش معهما في عش الزوجية.

قال الشاب “أنا ولد وحيد والدي متوفي، كيف لي أن أعيش دون أمي وتعيش هي وحيدة في منزل بعد كل هذه الأعوام من المعاناة في تربيتي وحيدة”.

واستهجن الضيوف طلب الأب قائلين هذا أب لا يملك قلبا.

وحصد المقطع ملايين المشاهدات كما انهالت التعليقات المستغرب شروط الأب مؤكدين أنه لا يجب عليه قبول مثل هذه الشروط.