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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مجموعة العشرين لها أهداف محددة بقضايا المناخ والتجارة الدولية

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

قال  الدكتور عبد الرحمن عبد العال أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف إن وجود مصر بالبريكس، بالإضافة إلى دول الجنوب الأساسين في المنظمة، بالإضافة إلى الدول المدعوين  مثل عمان ونيجيريا والإمارات هذا من شأنه يطرح قضايا هامة جدا بالنسبة للدولة المصرية ودول الجنوب بشكل عام مثل قضية المديونية، مضيفا أن رئيس وزراء الهند أشار إلى هذه القضية وقال إنها تمثل شاغلا مهما بالنسبة للدول النامية وأن هذه القضية ينبغي أن ينظر إليها من قبل مجموعة ال ٢٠ نظرة موضوعية طالما هذه الدول تستوفي الإجراءات والأطر الصحيحة، وتقديم يد المساعدة من صندوق النقد الدولى.


وأكد خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc تقديم الإعلامي ضياء رشوان مساء اليوم الخميس أنه يحب مناقشة قضايا المناخ بمجموعة ال ٢٠ ورفع صوت دول الجنوب وتنظيف مثل هذا المحفل المهم الذي يضم دولا كبيرة، حيث تترأس الهند مجموعة العشرين، كما توصلت جميع دول مجموعة العشرين إلى نهج مشترك فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

 

وأوضح أن مجموعة العشرين لها وجهات نظر معينة تجاه قضايا المناخ والتجارة الدولية.

 

أستاذ العلوم الساسية رئيس وزراء الهند صندوق النقد الدولى ة قضايا المناخ قضايا المناخ التجارة الدولية

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