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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدرديري عن تألق لاعب الزمالك: طلع قماش

صدى البلد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري بتألق سامسون مع نادي الزمالك في ودية اليوم أمام نادي السكة الحديد.


وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "سامسون أكينيولا طلع قماش.. 
سجل هدفين في دقيقة واحدة في ودية الزمالك مع السكة الحديد".

تقدم الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط، الذي استمر لمدة نصف ساعة وفقا للاتفاق المبرم بين الجهازين الفنيين بخوض اللقاء على ثلاثة أشواط.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي بسيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي ومنح المدرب العام تعليمات خاصة للجزيري قبل مشاركته.

وفي الدقيقة 40 سجل سامسون أكينيولا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب البنيني ويحرز الهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 41.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر ليعود للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة في الركبة، وشارك على حساب زميله مصطفى شكري.

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عمرو الدرديري عن تألق لاعب الزمالك: طلع قماش

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