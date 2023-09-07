محامي أسرة إيمان البحر درويش يتوعد حسن شاكوش: لن نتنازل

كشف أحمد يحيى فايد محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش، تفاصيل تقدمه بلاغ للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش؛ بسبب نشر الأخير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" شائعة وفاة الفنان إيمان البحر درويش.

وقال المحامي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "بعد بوست حسن شاكوش الدنيا اتخربت على أسرة الفنان إيمان البحر درويش، ناس كتير ذهبت للمنزل واتصلت بالأسرة، وكل وسائل الإعلام نقلت الخبر من صفحته.

وتابع: البلاغ ما زال قيد البحث في نيابة الدقي حتى الآن، مؤكدا أن الأسرة متمسكة بكافة حقوقها ولن تتنازل عن بلاغها، مضيفا: "مكملين في القضية".

