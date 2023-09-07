عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي أسرة إيمان البحر درويش يتوعد حسن شاكوش: لن نتنازل

درويش وشاكوش
درويش وشاكوش

كشف أحمد يحيى فايد محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش، تفاصيل تقدمه بلاغ للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش؛ بسبب نشر الأخير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" شائعة وفاة الفنان إيمان البحر درويش.

وقال المحامي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "بعد بوست حسن شاكوش الدنيا اتخربت على أسرة الفنان إيمان البحر درويش، ناس كتير ذهبت للمنزل واتصلت بالأسرة، وكل وسائل الإعلام نقلت الخبر من صفحته.

وتابع: البلاغ ما زال قيد البحث في نيابة الدقي حتى الآن، مؤكدا أن الأسرة متمسكة بكافة حقوقها ولن تتنازل عن بلاغها، مضيفا: "مكملين في القضية".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مكافحة وعلاج الإدمان : حملة محمد صلاح ساهمت في إقبال إعداد كبيرة على العلاج

قرار مصري مهم بشأن الحدود مع السودان.. ماذا فعلت؟

أخبار التعليم.. إجراءات عاجلة وقرارات حاسمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.. وموعد نتيجة الدور الثاني لطلاب تنسيق الجامعات 2023 .. وتفاصيل انطلاق تقليل الاغتراب

أخبار الفن.. خروج ياسر صادق من العناية المركزة ونيللى كريم تكشف تفاصيل أزمة فيلمها مع محمد رمضان

تسببا في قطع انترنت البدرشين .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

تبدأ من 270 ألف جنيه فقط.. أشهر 5 سيارات عائلية زيرو في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ