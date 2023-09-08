عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية يقفز 2.6% الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.206 مليار ورقة منفذة على 410 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.216 مليار ورقة منفذة على 445 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 81.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 18.13%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 744 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 145.7 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.9 مليار جنيه، بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 150.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 295.8 ألف عملية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن استحمام الجمعة؟ .. لجنة الفتوى توضح

بعد تأجيل محاكمة مرتضي منصور لمرضه .. عقوبات رادعة احذر

ترشيحاتنا

نشر صور فاضحة لها| أميرة ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. تزوجت من محام شهير بالبحيرة.. شاهد

طلب غير متوقع.. عمرو وردة يصدم استقلال طهران قبل التوقيع

المنتخب المصري للجمباز يحصد 3 ميداليات في بطولة رومانيا

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية في إيلات

نظام عالمي جديد للتحكم في البشر.. حقيقة مشروع الشعاع الأزرق

الليلة.. مصر تواجه كينيا بثمن نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ