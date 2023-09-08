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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على اسباب ظهور فقاعة الاطار .. وطرق المحافظة عليه

نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات

تتعدد الاجزاء الفنية والهيكلية الخاصة بالسيارة، مثل منظومة المحرك والتبريد، والـ"عفشة"، بالاضافة إلى نقطة في غاية الاهمية وهي "الاطارات"، والتي تعد خط المواجهة الاول، والتي تقابل العديد منالتحديات على الطريق.

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وننصح دومًا باتباع الطرق الصحيحة للحفاظ على اطارات السيارة ابرزها، ضبط مستوى الهواء، وقياسه من وقت إلى اخر، تغير الاطارات في موعدها المحدد بعد أن تقطع عدد الكيلومترات المسموح به، أو عند انتهاء صلاحيتها.

 

وفي حالة الثقوب يجب أن نقوم بصيانتها على الفور وعدم السير عليها اطلاقًا، حتى لا يتأثر الجسم الخارجي والداخلي للاطار، بسبب كثرة الاحتكاك، ويفضل أن يكون معنا العجلة البديلة، بالاضافة إلى منفاخ الطوارئ السريع.

 

اسباب ظهور فقاعة الاطارات 

 

تتعدد الاسباب الخاصة بظهور فقاعة الاطار ابرزها، طرق الاصطفاف الخاطئة، والاصطدام بأحد الاجسام الصبلة مثل الارصفة، حيث تندفع السيارة بوزنها وقوتها لتلقى "عثرة" قوية تؤثر على الاطار، ومن الاسباب الشهيرة ايضا هي التواء الجنوط الحديدة، ويجب أننقوم باصلاح هذا الموضوع سريعًا، وننصح دائمًا بالالتزام بقيادة مثالية وتجنب المطبات القاسية والسير على الطرق الغير ممهدة، لتفادي مشكلة بالونة الاطار.

سيارة الإطارات فقاعة الاطارات نصائح فنية نصائح نصائح لقائدي السيارات

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