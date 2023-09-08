نقيب صيادلة القاهرة يكشف الفرق بين الأدوية البديلة والأصلية .. فيديو

أوضح الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة الفارق بين الدواء المثيل فهو نفس العلاج بنفس المادة الفعالة بنفس طريقة الإستخدام وبنفس المكون، أما بديل الدواء فهو نفس المفعول للدواء، مؤكدا أن المثائل للأدوية عبارة عن أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصيل، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية نفس الفاعلية، نفس المادة الفعالة، ونفس الجودة العالية.



وأكد الشيخ خلال مداخله هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على فضائية السي بي سي تقديم الإعلامي جابر القرموطي أن هناك ١٣مثيلا للأدوية ولكن بأسعار مختلفة، فهناك ١٣ مثيل لبعض الأدوية.

يوجد ١٦ الف صنف من الدواء فى مصر

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة أن هناك ١٦ ألف صنف من الدواء، ولذلك تم التوجه لخلق مثيل لبعض الأدوية بنفس المادة الفعالة.