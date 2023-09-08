وزير الري يناقش آلية مشاركة مصر في إجتماعات اللجنة الدولية للسدود

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة المصرية للسدود ، ومناقشة آلية المشاركة المصرية في إجتماعات اللجنة الدولية للسدود ، وإعداد برامج لصيانة ومتابعة المنشآت المائية مع إدراج الدراسات البحثية الخاصة بالمنشآت المائية في الخطط البحثية للمركز القومى لبحوث المياه وغيرها من الجهات البحثية

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الأستاذ الدكتور علاء الظواهرى رئيس اللجنة المصرية للسدود وأستاذ هندسة الرى والهيدروليكا بكلية المهندسة بجامعة القاهرة ، و المهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى

كما عقد الدكتور هانى سويلم إجتماعاً لإستعراض الموضوعات التي تم مناقشتها بالأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تمهيداً للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس على صابر مدير عام البحوث والدراسات والمشرف على المساحة البحرية بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.

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