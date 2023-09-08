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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": النظام التعليمي الجديد بكلية الهندسة سابقة محمودة في مصر

صدى البلد

قالت صحيفة "الأهرام" إن جامعة القاهرة أعلنت، قبل أيام، تطبيق النظام التعليمي الجديد في كلية الهندسة ويسمح للطالب المتميز بالتخرج خلال أربع سنوات وليس خمس، وحسب التقرير الذي أصدرته الكلية، جاء النظام الجديد بعد دراسة متأنية لنظام الساعات المعتمدة المطبق في أعرق جامعات العالم، ومنها معهد ماساشوستس التكنولوجي الأمريكي الشهير بــ «إم آي تي»، وجامعة ستانفورد، وجامعة بيركلى وغيرها.


وأكدت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ تحت عنوان "تطوير تعليمنا الهندسي"- أن هذه الخطوة سابقة محمودة في مصر، لأسباب أهمها عدم تقييد الطالب الذي يستطيع التخرج بعد أربع سنوات، إذا استطاع الوفاء بمتطلبات هذا التخرج، والسبب الثاني، ضرورة التخلص من الجمود الدراسي السائد والسير في طريق التقدم، وثالث الأسباب، مواكبة الثورة الصناعية. 


وأضافت أنه كما هو معروف فإن أي ثورة صناعية تقوم على علوم الهندسة بالأساس، والنظام الجديد يفتح المسارات أمام الطلاب المتميزين، خاصة أننا في زمن المعلوماتية والتطور التكنولوجي غير المسبوق، الذي تتسابق فيه الأمم، نحو الابتكارات والاختراعات والإبداعات العلمية، مؤكدة أن جامعات مصر تستحق تطوير أنظمتها التعليمية بكل الجرأة مع الدراسة المتأنية للتغيير قبل تطبيقه.

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