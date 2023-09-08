طريقة عمل أقراص الكفتة بالباذنجان.. جديدة وغير تقليدية

أقراص الكفتة بالباذنجان من الأطباق الرئيسية الجديدة، وغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل اقراص الكفتة بالباذنجان.



مقادير اقراص الكفتة بالباذنجان



2 باذنجان مشوي

1 ملعقة كبيرة طحين

1 ملعقة صغيرة زبده

1 ملعقة كبير زيت

2 كوب حليب

1 مكعب مرق

1 كيلو لحمة مفرومة (٢٠% دهن)

فستق مجروش

ملح

فلفل

للوجة :

50 جرام زبدة

4 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة صنوبر

1 ملعقة صغيرة شطة



طريقة تحضير اقراص الكفتة بالباذنجان



نخلط اللحمة مع الفستق ونتبل بملح وفلفل ثم نشكلها إلى أقراص وندخلها الفرن على أعلى درجة حرارة حتى تنضج

في وعاء نضع الزبدة والزيت مع الدقيق ونقلبهم ثم نضيف الحليب بالتدريج مع التقليب حتى يتماسك الخليط ونتبل بملح وفلفل ومكعب المرق ثم نضيف الباذنجان المشوي والجبن ونقلب

في وعاء آخر نضع الزبدة مع الثوم والصنوبر ونقلبه حتى يصبح ذهبي ثم نرفعه عن النار ونضيف الشطة

في طبق التقديم نضع خليط الباذنجان ثم نرص عليه أقراص الكفتة ونضع الزبدة والصنوبر على الوجه ويقدم بالهنا والشفا

