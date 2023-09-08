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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة..أعراض تكشف سرطان القولون سريعا.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب.. مي كساب تثير الجدل

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة BMJ Oncology أن عدد حالات السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما في جميع أنحاء العالم، ارتفع بشكل حاد في الثلاثين عاما الماضية، موضحة أنه في عام 2019، كان هناك 3.26 مليون حالة، بزيادة 79٪ عما كانت عليه في عام 1990.


أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

ليست كل الأحجار الكريمة والمعادن مناسبة للجميع، وعندما يتعلق الأمر بـ الذهب، فقد يبدو أفضل استثمار أو معدن يمكن شراؤه للمجوهرات، ولكن وفقًا لعلم التنجيم، فهو لا يناسب الجميع، إذا نظرنا إلى الأبراج، فإليك بعض الأرواح التي يجب عليها الابتعاد عن الذهب لتجنب الحظ السيئ.


انتبه .. أعراض تكشف سرطان القولون سريعا

يعد سرطان القولون من الأمراض الخبيثة التي تصيب الجسم وتتسبب في تدميره لذا من المهم اكتشافه في المراحل الأولى.

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

مي كساب الأبراج ارتداء الذهب السرطان أسباب زيادة حالات السرطان

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