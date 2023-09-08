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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: انتقادات بلينكن بشأن انتخابات نعتزم إجراؤها بأوكرانيا تدخل في شئوننا

روسيا وامريكا
روسيا وامريكا

علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة،  اليوم الجمعة، على انتقادات واشنطن لموسكو بشأن إجراء انتخابات في مناطق تسيطر عليها بأوكرانيا وتعتبرها جزءا من أراضيها، معتبرة أنه تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، حسبما أفادت وكالة "رويترز".


وتشهد روسيا في غضون أيام انتخابات محلية تشمل المناطق الأوكرانية الأربعة التي تسيطر عليها بشكل جزئي.


وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس إن "الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في المناطق المحتلة من أوكرانيا غير شرعية".


وأكد بلينكن، الخميس، أن الاتحاد الروسي يقوم بإجراء انتخابات "صورية" في المناطق التي تسيطر عليها من أوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من عام على تنظيم الكرملين "استفتاءات زائفة"، وزعمه ضم مناطق خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا.


وأشار بلينكن، في بيان، إلى أن "الكرملين يأمل أن تؤدي هذه النتائج الملفقة والمحددة مسبقا إلى تعزيز مطالبات روسيا غير الشرعية بالأجزاء التي تحتلها من أوكرانيا"،  مؤكدا أن "هذا ليس أكثر من مجرد ممارسة دعائية".

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