طلب غير متوقع.. عمرو وردة يصدم استقلال طهران قبل التوقيع

أكد تقرير صحفي، فشل انتقال اللاعب المصري عمرو وردة إلى نادي استقلال طهران الإيراني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "لو 360 سبورت"، أن عمرو وردة اشترط على استقلال طهران الحصول على طائرة خاصة بجانب مبلغ مادي كبير للتوقيع له، وهو ما رفضه النادي الإيراني.

وأضاف أن عمرو وردة يبحث عن ناد آخر للانضمام لصفوفه بعد تبخر آماله في الانضمام لنادي استقلال طهران.

وأشار إلى فاركو والاتحاد السكندرى يرغبان في التعاقد مع عمرو وردة.

كان نادي الرجاء المغربي، أعلن مؤخرا فسخ تعاقده رسميا مع عمرو وردة بناء على طلب اللاعب لأسباب نفسية وشخصية، عقب أيام قليلة من ضمه.

يذكر أن عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، صرح بأن عمرو وردة تغيب أكثر من مرة عن مران الفريق، وبعدها طلب فسخ عقده، بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له، ودخوله المستشفى، وشكه فى إصابته بمرض خبيث.

لكن مصدر مقرب من اللاعب نفى هذه الشائعة لموقع صدى البلد، إذ قال: "“معاناة عمرو وردة من مرض خبيث؟ غير صحيح على الإطلاق”.