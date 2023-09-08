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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة متميزة باللون الأبيض والأسود، معتمدة فيها على الميكب البارز الذي أبرز جمال وجهها.

نبذة عن حياة منة فضالي 

ولدت منه فضالي في 4 سبتمبر 1983 بالقاهرة، وتخرجت في كلية سياحة وفنادق، كانت والدتها تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة، وعندما تخرجت بدأت مسيرتها الفنية لتشارك في عدة أعمال فنية متنوعة من أبرزها دورها في مسلسل “سلسال الدم”، دورها في فيلم “الباشا تلميذ".

 

 

 

أول أعمال منة فضالي 

وشاركت الفنانة منة فضالي خلال مشوارها الفني فى العديد من الأعمال، حيث شاركت في أول عمل لها في مسلسل بعنوان أين قلبي مع الفنانة يسرا.

وبعدها قدمت منة العديد من الأعمال مثل الملك فاروق الناس فى كفر عسكر وآن الأوان ولحظات حرجة وسكة الهلالي وعفاريت السيالة.
 

أشهر أعمالها فى الدراما

وقدمت منة فضالي الكثير من الأعمال والتى تخطت حتى الآن ما يقرب من 100 عمل متنوع ما بين الدراما والسينما ومن أشهر أعمالها فى الدراما:

مسلسل زمن عماد الدين والعمة نور والليل وآخره وأخر المشوار وأحلام هند الخشاب وللثورة حسابات أخرى وبنات فى التلاتين واللص والكتاب والزناتي مجاهد وحضرة الضابط أخي ونساء لا تعرف الندم ومزاج الخير وسلسال الدم والأخوة أعداء ووش تاني وأفراح أبليس وقيد عائلي وسكن البنات والونش.

 

أشهر أعمالها فى السينما 

اما السينما فقدمت الكثير من الأفلام فيلم هو في ايه والباشا تلميذ والشبح وأزمة شرف ونور عيني والديلر وعلمني حبك وتحت الترابيزة وبراءة ريا وسكينة.

أخر أعمال الفنانة منة فضالي

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