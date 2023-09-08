عبدالله المغازي: المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ستكون قاطرة الاقتصاد الفترة القادمة

قال عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق، إن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ستكون قاطرة الاقتصاد المصري الفترة القادمة، إذا أحسنا استغلالها.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بورسعيد والموانئ الخاصة بها، كفيلة بقلب الموازين الاقتصادية في المنطقة العربية لصالح مصر.



واسترسل: بورسعيد هي المدينة الوحيدة التي تمثل ملتقى ل 3 قارات، متابعا: يمكننا أن ننشئ مجلس استشاري خاص بالمنطقة الاقتصادية.



وشدد على أن المنطقة الاقتصادية بشرق التفريعة، ستكون المنطقة الآمنة، خلال الفترة القادمة، فهي المكان الأمثل للاستثمار.