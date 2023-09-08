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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعادة عرض مسرحية تشارلي بمدينة الإنتاج الإعلامي

تشارلي
تشارلي

أعلن الفنان محمد فهيم عن إعادة عرض مسرحية تشارلي مساء اليوم على مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي.

وروج بطل العمل محمد فهيم عن هذا العرض من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكتب قائلا: الجمعة الساعة ٩م ان شاء الله ٨ سبتمبر في مسرح فندق موفنبيك اكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

الحجز بكل سهولة من شباك التذاكر في المسرح يوم العرض او موقع تيكيتس مارشيه الإلكتروني.

 

مسرحية تشارلي

وتتناول المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامتة، حيث أصبح "تشابلن" أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.

 

 

وتحاكي مسرحية "شارلي شابلن"، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.

عرض تشارلي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.
 


عرض "شارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من انتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

محمد فهيم الفنان محمد فهيم مسرحية تشارلي موفنبيك

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