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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أستاذي وحبيبي الغالي.. حمزة العلي يدعوا بالشفاء للفنان ياسر صادق

ياسر صادق
ياسر صادق

حرص الفنان حمزة العيلي على الدعاء للفنان ياسر صادق بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة دخل على أثرها المستشفي.

وكتب حمزة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: أستاذي وحبيبي الغالي ربنا يشفيك ويعافيك و ويبارك في عمرك و صحتك وتقوم بالسلامة يارب آمين.

 

تفاصيل الحالة الصحية لياسر صادق

 

وأكد الفنان أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد خروج الفنان ياسر صادق من العناية المركزة وتحسن حالته الصحية.


وقال في تصريحات لـ صدى البلد ان حالة الفنان مستقرة الآن، ويتماثل للشفاء.

وتعرض الفنان ياسر صادق لوعكة صحية مفاجأة دخل على إثرها الي العناية المركزة.

 

مراد منير يدعوا لياسر صادق 

 

وطالب المخرج المسرحي مراد منير الجمهور بتوجيه الدعوات للفنان ياسر صادق بالشفاء وذلك بعد إعلانه عن دخوله العناية المركزة اليوم الخميس دون ذكر أسباب مرضه.

 

وقال مراد منير عبر حسابه على «فيسبوك»: «صديقى الحبيب ياسر صادق في العناية المركزة، دعواتكم له بالشفاء".

الفنان حمزة العيلي حمزة العيلي ياسر صادق

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