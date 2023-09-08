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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: رصد العشرات من الانذارات لتنفيذ عمليات قبل الأعياد اليهودية

قناة عبرية: رصد العشرات
قناة عبرية: رصد العشرات من الانذارات لتنفيذ عمليات

قالت قناة كان العبرية ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترصد نحو 200 إنذاراً يومياً لتنفيذ عمليات.

وزعمت إلى أن هناك زيادة ملحوظة في التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية قبل الأعياد اليهودية خاصةً شمال الضفة الغربية والقدس.

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