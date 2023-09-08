قناة عبرية: رصد العشرات من الانذارات لتنفيذ عمليات قبل الأعياد اليهودية

قالت قناة كان العبرية ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترصد نحو 200 إنذاراً يومياً لتنفيذ عمليات.

وزعمت إلى أن هناك زيادة ملحوظة في التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية قبل الأعياد اليهودية خاصةً شمال الضفة الغربية والقدس.