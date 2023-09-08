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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

أزهري: الحديث عن رسول الله بحر لا ينتهي وعلينا الاقتداء بأخلاقه

حسن القصبي، استاذ
حسن القصبي، استاذ الحديث بجامعة الأزهر

تحدث حسن القصبي، استاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، عن أخلاق رسول الله وضرورة الإقتداء بأخلاقه، قائلا إن الحديث عن رسول الله تسعد به القلوب ويشرح الله عز وجل به الصدور.

 

وأكد حسن القصبي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن رسول الله بحر لا نهاية له، مشددا على أن البشرية قبل بعثة رسول الله كانت في دمار.


واسترسل: العرب لم يكن لهم ذكر قبل بعثة رسول، ولكن رسول الله احيا الأمة من العدم، مستشهدا بقول الله عز وجل :"يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ".

 

وتابع: الله عز وجل سمى نبيه نور وهو دليل على أننا لا نستطيع أن نحيا بدونه، فـ رسول الله أنار الدنيا والبشرية بمعملاته وأخلاقه.

أخلاق رسول الله الأزهر الازهر الشريف العرب برنامج “صباح البلد”

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