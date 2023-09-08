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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة:

نائب وزير الإسكان يترأس الاجتماع الختامي لبعثة البنكين الدولى والآسيوى

نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان خلال الاجتماع

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولى للإعمار والتنمية والبنك الآسيوى للاستثمارات في البنية التحتية وذلك في ختام فعاليات عمل البعثة التي استمرت فعاليتها خلال  الفترة من 3-6 سبتمبر 2023،  لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي ويستهدف 6 محافظات تشمل « الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، وذلك بالحضور الفعلي لبعض مسئولي البعثة بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة،  ومشاركة آخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU. 

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية تهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

وخلال الاجتماع، قام ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي، بعرض النتائج التي تم تحقيقها والاطلاع عليها خلال فعاليات عمل البعثة، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في مجال تنفيذ عقود البرنامج على الرغم من التحديات العالمية في الفترة الأخيرة.

وأشاد ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي بما تم تنفيذه من مشروعات وفقاً لاتفاقية البرنامج، والتوقيتات الزمنية، كما أشادوا باهتمام البرنامج بجودة الأعمال وإدارة الأصول وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة ومراعاة ذلك بدءاً من تنفيذ المشروعات.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية، يُسهم أيضاً في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى، كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى ممثلو البعثة على التعاون المستمر والمثمر مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، مؤكدين ضرورة الاستمرار للوصول إلى مستهدفات البرنامج، كما تطلع مسئولو البعثة إلى وجود العديد من البرامج التنموية المماثلة.

وفي ذات السياق، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلى البنكين الدولي والآسيوى على تقديم الدعم اللازم والمساهمة في التقدم الملحوظ في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.


 

الأسكان خدمات الصرف الصحى البنك الدولى للإعمار البنك الآسيوى للاستثمارات البنية التحتية

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