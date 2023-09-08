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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: مهرجان العلمين ساهم في صناعة الصورة الذهنية عن مصر الحديثة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أجاب هاني بيتر، الخبير السياحي عن سؤال كيف يجذب مهرجان العلمين السياحة في مصر، قائلًا إن السياحة في مصر متعطشة لمثل هذه المهرجانات لأنها تساعد وتساهم في صناعة الصورة الذهنية عن مصر الحديثة.
 

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وأضاف “بيتر” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة أن السياحة عبارة عن منتج تسويقي وسلعة خدمية تحتاج لصورة ذهنية والتي تتم من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات، مؤكدًا أن مهرجان العلمين بدأ في رسم جزء من هذه الصورة الذهنية لدى العالم عن السياحة المصرية في هذا الوقت.

وأوضح هاني بيتر، الخبير السياحي أن المطبخ السياحي المصري حاليًا يناقش عددًا من السياحات الجديدة وعلى رأسها سياحة المعاشات، مؤكدًا أن مهرجان العلمين تضمن استهداف كافة الفئات من خلال الفن والرياضة والثقافة وغيرها.

العلمين مهرجان العلمين السياحة مصر توك شو صدى البلد

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