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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تشارك فطارها الصحي عبر إنستجرام

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة  نسرين طافش متابعيها حاله  جديدة  لها  عبر  موقع  التواصل الاجتماعي   لتبادل  الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”  خلال  خاصية الإستوري.

 

وشاركت  نسرين  طافش صورة فطارها الصحي، وعلقت: "صباح الصحة".

 

وعلقت علي الصوره:"اتخذها عادة أن تسأل نفسك .. ماذا يحدث في داخلي  هذه اللحظة ؟ سيأخذك هذا السؤال إلى الاتجاه الصحيح ، ولكن لا تحلل ، راقب فقط، وركز انتباهك إلى داخل جسدك .. و اشعر بحيوية .. الإحساس تنفس و ادرك بعمق ان هذه اللحظة هي كل ما لديك . لذلك اجعل" "الآن" بؤرة تركيزك في الحياة فقط كن حاضرا بوعيك هنا و الآن".

 

النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثرمن عملسوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافةإلى أكثرعمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفيالسينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعالمميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

أبرز إطلالات نسرين طافش

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