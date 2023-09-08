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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصل لـ45.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدولة عربية

تصل لـ45.. ارتفاع
تصل لـ45.. ارتفاع كبير على درجات الحرارة بدولة عربية

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الجمعة شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد أن هذه الليلة يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2023/09/09: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 2023/09/10: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2023/09/11: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


تحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر.

1- التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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