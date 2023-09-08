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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالاتفاق مع إيني الإيطالية

وزير الصحة: تجهيز مركز متكامل للحروق بمستشفى شبين القناطر

صدى البلد

التقي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بمؤسسة "ايني الإيطالية"، فيليبو أوبرتي، وعدد من ممثلي المؤسسة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة المواقف التنفيذية لاتفاقيات التعاون بين الطرفين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاتفاقية بين الوزارة وشركة "إيني" الخاصة بإنشاء وتجهيز وحدة الحروق بمستشفى السلام الدولي في محافظة بورسعيد للكبار والأطفال بطاقة استيعابية 12 سريرا، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية من العاملين بالوحدة.

وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة مقترح تجهيز مركز متكامل للحروق بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية، وذلك بما يضمن تعزيز القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه ضمن اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة لدعم مشروع إنشاء مركز تدريب للكوادر الطبية بمحافظة بورسعيد، ضمن شراكة طويلة الأجل مع شركة "إيني"، بما يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ثمن حرص الشركة على توطيد سبل التعاون مع الوزارة بما يهدف إلى تحقيق الدعم والارتقاء للقطاع الصحي بمصر، لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

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