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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد بحوث الانتاج الحيواني ينتهي من البرنامج التدريبي لطلاب كليات الزراعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اختتم معهد بحوث الانتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، البرنامج التدريبي لعدد ٢٥٠ متدربا من طلبة كليات الزراعة المختلفة.

وصرح الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني، أنه تم ختام البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الجامعات والخربجين من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري لعدد ٢٥٠ متدرب.

واضاف الشافعي أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاضرات علمية ونظرية في مجال البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية، وفي ختام البرنامج ابدي المتدربين سعادتهم البالغة لحضور الدورة، كما تقدم عدد مماثل بطلب لتكرار الدورة.

 وقد أبدى المعهد استعداده لتكرار هذه الدورة وذلك في خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الحالي وأكد الشافعي أن البيولوجيا الجزيئية هي علم من علوم الطبيعة يهتم بدراسة الحياة وأشكالها المختلفة وكيفية تفاعل الكائنات الحية مع بعضها والبيئة المحيطة بها وتعد البيولوجيا علم يهتم أيضا بما بحدث علي مستوي الخلية وتفاعلها مع المؤثرات المختلفة وهي مزيج من التفاعلات الوراثية والكيماوية والتي تتم داخل خلية الكائن الحي كنتيجة الفاعل مع البيئة.

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