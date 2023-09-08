الحكومة تتعامل مع 7 آلاف شكوى خاصة بالتعليم و4000 بشأن التموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال طارق الرفاعي انه بشأن قطاع التعليم والبحث العلمي، تلقت المنظومة خلال شهر أغسطس 7246 شكوى وطلبًا خاصًا بالقطاع، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة ومعالجتها والتصدي لأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

أما بالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، فأشار مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص، بالتنسيق مع المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاصها؛ حيث تلقت الوزارة وتعاملت مع 4298 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أغسطس، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.

وعلى صعيد قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعاملت مع 4121 شكوى وطلبًا وبلاغًا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية، وتضمنت جهود الوزارة في هذا الصدد: حسم 2149 شكوى وطلبًا بشأن بطاقات التموين، ومعالجة 390 شكوى حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية وقيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجُّه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.