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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة تتلقي 8 آلاف شكوى بشأن الأوضاع الوظيفية خلال شهر

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

 

و أوضح الدكتور طارق الرفاعي، ان منظومة الشكوى تلقت نحو 8356 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.

وبصدد قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1199 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أغسطس؛ حيث تضمنت جهود الوزارة حسم وتقويض أسباب 309 شكاوى وطلبات بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة لحسم وإزالة أسباب 285 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، في حين تمت الاستجابة الفورية لـ 57 مواطنًا بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية.

 

ولفت مدير منظومة الشكاوى إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات خلال شهر أغسطس من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها: قطع طرق الري على المزارعين، الاعتداء على بعض الجسور، وكذا البناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة. وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.

 

وأخيرًا، حول قطاع البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات؛ تلقت ورصدت المنظومة 2310 شكاوى وبلاغات بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، وقامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 80% من شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، كما حققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، سوهاج، القاهرة، أسيوط، والإسماعيلية؛ نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وفى ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص، بشكلٍ عام، على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذَة حيالها.

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الحكومة تتلقي 8 آلاف شكوى بشأن الأوضاع الوظيفية خلال شهر

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