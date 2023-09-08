صحف الكويت| الإمارات تعلن سقوط هليكوبتر في البحر.. أمير قطر والبرهان يبحثان الأحداث.. والملك تشارلز يشكر الجماهير في ذكرى رحيل الملكة إليزابيث

الأمير ونائب الأمير هنَّآ رئيس الإمارات ونائبه بالعودة الآمنة لرائد الفضاء الإماراتي

روسيا ترد على انتقادات أمريكية لانتخابات تعتزم إجراءها في مناطق تحتلها بأوكرانيا

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار العامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الأنباء إن الأمير الشيخ نواف الأحمد بعث ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب فيهما عن خالص تهانيه بمناسبة العودة الآمنة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بعد تنفيذه بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأشاد الأمير بهذا الإنجاز العلمي الفريد في مجال استكشاف الفضاء والذي عكس التميز الإماراتي في ميدان البحث العلمي واستكشاف الفضاء، والذي من شأنه أن يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال عزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على جميع الأصعدة، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل اعتزاز وفخر الجميع.

وذكرت صحيفة الوطن أن قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 1.58 مليون راكب. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للإدارة للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 22% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 28% فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 5% خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أوضحت صحيفة القبس ما قالته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 1.58 مليون راكب. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للإدارة للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 22% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 28% فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 5% خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الراي أن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قالت، اليوم الجمعة، إن طائرة عمودية تابعة لشركة «إيروغلف» سقطت في البحر وإن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وذكرت الهيئة أن طياري الهليكوبتر، وهي من طراز «بيل 212»، مصري وجنوب أفريقي.



قالت صحيفة الأنباء إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل امس.



وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.



دوليا، قالت صحيفة الراي ان وكالة الإعلام الروسية نقلت عن السفارة الروسية في الولايات المتحدة القول اليوم الجمعة إن واشنطن تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا بوصفها لانتخابات تعتزم موسكو إجراءها في مناطق تحتلها من أوكرانيا وتعتبرها جزءا من أراضيها بأنها «غير شرعية». وتشهد روسيا في غضون أيام انتخابات محلية تشمل المناطق الأوكرانية الأربعة التي تسيطر عليها بشكل جزئي.

ذكرت صحيفة الجريدة أن تقدم الملك تشارلز اليوم الجمعة بالشكر للجماهير على «حبهم ودعمهم» وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث واعتلائه العرش. وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما في الثامن من سبتمبر في قلعة بالمورال مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه.

قالت صحيفة القبس إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يبدأ زيارة دولة إلى الصين اعتبارا من الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ في بيان «بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، يُجري رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو زيارة دولة للصين من 8 إلى 14 سبتمبر».

أوضحت صحيفة الوطن اعلان أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس مساعدة عسكريّة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى تلبية «احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة» وتُظهر «الدعم الثابت» للولايات المتحدة.