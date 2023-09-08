المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تصاعد التوتر والتحريض خلال الأعياد اليهودية

حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد التوتر الأمني في الفترة الأخيرة، حيث ترصد نحو 200 إنذارًا يوميًا لتنفيذ عمليات.

وقال الصحفي الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال في قناة كان العبرية، إن هناك زيادة ملحوظة في التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً في القضايا المتعلقة بالقدس والأقصى.

ولفت بلومنتال إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تتناول قضية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف جالانت، قد قال، إن إسرائيل "تمر بفترة أمنية معقدة في جميع الساحات"، وحذّر من أن "سيكون هناك من سيحاول مهاجمتنا في ظل العيد".