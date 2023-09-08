في وقت حرج.. الجيش المالي يعلن عن سلسة من الهجمات شنها المتمردون

أعلن الجيش المالي، اليوم الجمعة، عن هجوم بسيارة مفخخة على مطار غاو العسكري شمالي البلاد.

وكان قد أسفر هجومان شنهما متمردون في شمال مالي المضطرب، يوم الخميس، عن مصرع 49 مدنيا و15 جنديا حكوميا، وفقا لأخر حصيلة مؤقتة قدمها المجلس العسكري للبلاد واعلانها على التلفزيون الحكومي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد تم استهداف قارب ركاب بالقرب من مدينة تمبكتو على نهر النيجر وموقع عسكري مالي في بامبا في اتجاه مجرى النهر في منطقة غاو، وفقا للبيان، الذي قال إن الهجمات تبنتها جماعة المتمردين المتطرفين JNIM، وهي تحالف شامل للجماعات المسلحة المتحالف مع تنظيم القاعدة.

وقال إعلان الحكومة المالية إن قواتها، ردا على الهجمات، قتلت حوالي 50 مهاجما.

وتبدأ ثلاثة أيام من الحداد الوطني لتكريم المدنيين والقوات التي لقت مصرعها، اليوم الجمعة.

وتم حصار تمبكتو من قبل الجماعات المسلحة منذ أواخر أغسطس، عندما نشر الجيش المالي تعزيزات في المنطقة. ويمنع المتمردون المدينة الصحراوية من تزويدها بالسلع الأساسية.

وفر أكثر من 30000 من السكان من المدينة والمنطقة المجاورة، وفقا لتقرير صدر في أغسطس عن الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي الهجمات العنيفة في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لسحب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لحفظ السلام التي يبلغ قوامها 17000 شخص من مالي بناء على طلب الحكومة. ومن المقرر الانتهاء من عملية الانسحاب بحلول نهاية العام.