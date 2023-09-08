في جرائم منذ 20 عاما.. الحكم بالسجن مدى الحياة على ممثل أمريكي شهير

أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا مدى الحياة بحق الممثل الأمريكي داني ماسترسون بعد إدانته بتهمة اغتصاب امرأتين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اشتهر ماسترسون بدوره البارز في برنامج "هذا عرض السبعينيات"، وهو مسلسل تلفزيوني عُرض خلال الفترة التي ارتكب فيها الجرائم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتمت إدانة ماسترسون، البالغ من العمر 47 عامًا، بعد استغلاله مكانته المرموقة كعالم سيانتولوجي بهدف تفادي المسائلة القانونية.

ومنح القاضي شارلين أولميدو الضحايا الفرصة لقراءة بيانات التأثير في المحكمة قبل صدور الحكم. حضرت الناشطة في مجال السيانتولوجيا والممثلة السابقة ليا ريميني جلسة الاستماع يوم الخميس، حيث قدمت الدعم للنساء وطمأنتهن قبل وبعد إدلاء شهاداتهن.

وقالت إحدى النساء، بحسب وسائل إعلام أمريكية: "كنت أتمنى لو أبلغت الشرطة عنه في وقت سابق"، وقالت امرأة أخرى : “أنا أسامحك”.

ظل ماسترسون صامتًا طوال جلسة الاستماع، وبينما كان القاضي يقرأ حكمه، وهو الحد الأقصى للعقوبة المسموح بها، شوهدت زوجته، بيجو فيليبس، في المحكمة وهي تنهار بالبكاء.

أُدين ماسترسون في مايو عند إعادة المحاكمة بعد أن عجزت هيئة المحلفين الأولى عن التوصل إلى حكم في عام 2022. وبعد إدانته، اعتُبر ماسترسون معرضًا للخطر وتم احتجازه في السجن.

وأدين الممثل بعد أن شهدت ثلاث نساء بأنه اعتدى عليهن جنسيا في منزله في هوليوود في الفترة من 2001 إلى 2003، خلال ذروة شهرته التلفزيونية.

واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادة تفيد بأنه أعطاهم المخدرات قبل أن يعتدي عليهم.

وأدين باغتصاب اثنين من المتهمين الثلاثة. تم إعلان بطلان التهم التي وجهها المتهم الثالث وقال ممثلو الادعاء إنهم لا يخططون لإعادة المحاكمة في القضية.

وقالت أليسون أندرسون، المحامية التي تمثل اثنتين من الضحايا، في بيان إن السيدتين أظهرتا قوة وشجاعة هائلتين، من خلال التقدم إلى تطبيق القانون والمشاركة بشكل مباشر في محاكمتين جنائيتين.

أثناء المحاكمة، سمح القاضي أولميدو لكلا الجانبين بمناقشة عقيدة السيانتولوجيا وممارساتها، مما أثار غضب المنظمة.