زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب نيوزيلندا

أعلن مركز البحوث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر ضرب جنوب جزر كرمادك النيوزيلندية، اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة "رويترز" أشار إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 80 كيلومترا (49 ميلا) تحت السطح.

وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال عنيف عدد من المناطق الواقعة في نيوزيلندا.

وكشف مركز رصد الزلازل الأمريكي، أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها نحو 5.9 درجة علي مقياس ريختر في مدينة إنفركارجل.

وأوضح البيان الصادر عن المركز، أن تلك الهزة الأرضية كانت على بعد 1868 كيلومتر من إنفركارجل، الواقعة في نيوزيلندا ، وذلك في تمام الساعة 1:31 مساءًا.