مصرع وإصابة سيدتين صدمتهما سيارة في الشرقية

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيبت أخرى بنزيف في المخ، وكسور متعددة، إثر حادث اصطدام سيارة بهما على طريق بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا، يفيد بورود إشارة، بوقوع حادث على طريق بلبيس.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص؛ تبين مصرع "ناهد م ع ا" 45 سنة، مقيمة بالعبور، وتم نقل جثتها إلى مستشفى السلام، والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين إصابة "هدير ا ح"، 33 سنة، مقيمة بالعبور، بنزيف داخلي في المخ، وكسور متعددة بالساقين، وتم نقلها إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة؛ لتتولى التحقيق.