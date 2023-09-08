«ديلي ميرور»: بريطانيا تعمل على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند

نقلت صحيفة ديلي ميرور، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قوله: إن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند، لكنه قال إنه ما زال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق “نهائي”.

ووصل سوناك إلى نيودلهي، اليوم؛ لحضور الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، حيث يخطط، هو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لعقد اجتماع منفصل، يشمل مناقشة المحادثات الجارية حول اتفاق التجارة الحرة.

ونقلت الـ“ميرور” عن سوناك، قوله خلال رحلته إلى الهند: إن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجارة حرة طموح وشامل، لكن هذا ليس أمرًا مسلمًا به، وأن هذه الأشياء تتطلب الكثير من العمل والكثير من الوقت.

وبدأت المفاوضات في يناير 2022 وتخلفت بالفعل عن عدة مواعيد نهائية سياسية، لكن التعليقات الأخيرة من كل من بريطانيا والهند تشير إلى استمرار إحراز تقدم.

وقبل الزيارة، قال سوناك إن لندن ليس لديها خطط لتغيير نهجها في خفض صافي الهجرة من أجل المساعدة في تأمين اتفاق مع نيودلهي.

وأبلغ سوناك، وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع، أن المفاوضات تتقدم، لكنه لن يوافق إلا على نهج يناسب بريطانيا بأكملها.

وقال مصدر بريطاني قريب من المفاوضات، لوكالة رويترز، في يوليو الماضي، إن المحادثات بين البلدين اكتسبت زخما، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل بشأن الخدمات والرسوم الجمركية للتوصل إلى اتفاق.

فيما أوضح مسؤول كبير بوزارة التجارة الهندية، في وقت لاحق من شهر يوليو، أن البلدين يمكن أن يوقعا الاتفاق التجاري هذا العام بعد أن توصلا إلى توافق بشأن الخطوط العريضة.