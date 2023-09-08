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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

اللغات والترجمة بجامعة بدر تنظم مؤتمرا دوليا عن قضايا المرأة

اللغات والترجمة بجامعة
اللغات والترجمة بجامعة بدر تنظم مؤتمراً دولياً

أعلن الدكتور محمود حسين، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن قسم اللغة الإنجليزية بالكلية يُنظم بالتعاون مع كلية الترجمة والترجمة الفورية بـ"جامعة اوتوا" فى كندا، وقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر، مؤتمراً دولياً يومى 28 و29 من شهر "أكتوبر" المقبل بمقر "كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر بالقاهرة" تحت عنوان: "النسوية عبر القومية: إستكشاف وتواصل وتحديات وآفاق".

أشار عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، إلى أن الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر تتحدث العالمة الكينية وإنجوى ووجورو Wangui wo Goro وهى أكاديمية وناقدة إجتماعية ومترجمة من جامعة King’s College London، والدكتورة فاطمة خفاجى منسقة الشبكات العربية النسوية، منوهاً بأن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأضاف الدكتور محمود حسين، أن المؤتمر سيتم تحت إشراف الدكتورة فاطمة طاهر وكيل الكلية ورئيس قسم اللغة الإنجليزية، ويتولى التنظيم الدكتورة نهاد منصور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الدولية من جامعة بدر، والدكتورة ليلى الوكيل من جامعة القاهرة، والدكتور فان فلوتو من جامعة أوتاوا فى كندا، كما يشارك بالتنظيم مكتب تايكو لدعم البحث العلمى بجامعة بدر فى القاهرة.. لافتاً إلى أن كثير من الباحثين أظهر إهتمامهم بهذا الموضوع فى عدد الأبحاث التى تلقتها اللجنة العلمية للمؤتمر حوالى (46) بحثاً من دول: "الهند، اليونان، كندا، المملكة المتحدة، تركيا، ومصر".

جدير بالذكر، أن الفكر النسوى وقضايا المرأة أصبحت من إهتمامات الدول النامية؛ لتحقيق التنمية المستدامة لكونها قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر فى تطور المجتمعات، كما أن الهدف رقم (5) من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة عن "gender equality"، وتمكين المرأة فى البلاد النامية أصبح ضمن برامج التنمية للعديد من الدول ومنها "أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة".

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