الداخلية التركية تعلن إحباط عملية إرهابية وتكشف التفاصيل الكاملة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الجمعة، أن السلطات تمكنت من القبض على 5 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تفجيرية في مدينة ديار بكر.

ووفقا لـ"تركيا الآن"، أشار “يرليكايا” إلى أن العملية نُفذت بنجاح، بواسطة مديرية المخابرات التابعة للمديرية العامة للأمن، بالتعاون مع إدارات شرطة مقاطعتي ديار بكر وماردين، وكذلك الإدارة الجوية، وإدارة ديار بكر الخاصة، والمكاتب الفرعية لمكافحة الإرهاب، وتم التخلص من القنابل.

وأشار الوزير التركي إلى أن العملية شهدت ضبط مواد متفجرة، وأنظمة دوائر متفجرة، وأسلحة مختلفة.

وأعرب “يرليكايا”، في بيانه، عن عدم التساهل مع الخونة الذين لا يحملون أي قيم إنسانية.

وأكد أن نضال الحكومة التركية في مواجهة الإرهاب، سيستمر حتى يتم القضاء عليه تمامًا.