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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لدعم الشقيقات السودانيات.. تفاصيل مبادرة جديدة من المجلس القومي للمرأة

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة- ممثلا في لجنة العلاقات الخارجية- مبادرة، بعنوان "مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة، ووفد من السيدات من دولة السودان.

ومن جهتها، أبدت الدكتورة مايا مرسي، سعادتها باستضافة المجلس للشقيقات السودانيات؛ للعمل على مساندتهن، مؤكدة أن مصر هى بيتهن الثاني، كما عبَّرت عن أمنياتها بأن ينعم السودان بالاستقرار في القريب العاجل.

فيما طالبت السفيرة منى عمر، بإعداد ورقة عمل، تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه الشقيقات السودانيات؛ للعمل على حلها، مؤكدة أن التعليم جاء على رأس المطالب، حيث سيبدأ عام دراسي جديد، ويجب أن يلتحق الطلاب السودانيين فيه بالمراحل التعليمية المختلفة.

وتوجهت السيدات السودانيات، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحرصه على تقديم الدعم الكامل للسيدات السودانيات منذ بداية الأزمة ببلادهن، واستعرضن العقبات التي تواجههن.

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