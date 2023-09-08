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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مجلس أمناء راعي مصر: المؤتمر العالمي للسكان والصحة عكس جهود الدولة في النهوض بالقطاع

صدى البلد

أشاد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 


وقال رمزي - على هامش مشاركة مؤسسة راعي مصر بالمؤتمر - إن المؤتمر يأتي في توقيت هام لتوضيح الكثير من الإيجابيات التي قامت بها الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي، ووضع الخطط الخاصة بعلاج المرضى بالمجان والتوسع في المستشفيات والوحدات الصحية، وخطط الوزارة للنهوض بصحة المريض في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى سريعة وقوية للنهوض بالقطاع الصحي.


ووجه الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، على الدعم المستمر من الوزارة والمديريات لقوافل مؤسسة راعي مصر على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال علاج المرضى غير القادرين على نفقة الدولة، لافتًا إلى أن هذا الأمر له دلالة على التعاون الكبير بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.


وأشار إلى أن هذا التعاون من جانب وزارة الصحة ملموس ومقدر لديهم بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذا الشكل من التعاون لم يكن موجودا من قبل.


وأكد أنه من المهم أن يرى المواطن هذا التطور في المنظومة الصحية والخطط المستقبلية لعلاج المرضى على مستوى أنحاء الجمهورية، بما يعكس جهود الدولة في دعم النظام الصحي وتحقيق مستهدفات التنمية الصحية الشاملة.

المستشار أمير رمزي مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية

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