ندوة بعنوان "حق الوطن" بمركز شباب العريش.. تفاصيل

عقدت القافلة المشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف، ندوة بمركز شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء، بعنوان "حق الوطن "،وذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وقد أجريت لقاءات موسعة مع الشباب من مختلف الأعمار ، بحضور كريم من فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء وقيادات الدعوة بالمديرية، وفى حضور كابتن ايهاب حسن عبدالوهاب بيتا ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، ومدير مركز شباب العريش ناصر العزازى.

سلسلة ندوات:

كما عقدت مديرية الأوقاف شمال سيناء سلسلة من الندوات الدينية بالمساجد الكبرى في مدن المحافظة، ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم )، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،.