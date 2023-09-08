بالجلباب .. إمام عاشور على إنستجرام: جمعة مباركة |صورة

شارك اللاعب إمام عاشور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر إمام عاشور في الصور رفقة عائلتة بالجلباب، وعلق:"جمعه مباركة".

كواليس انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي كشفها التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والذي قال إنه توقع انتقال إمام عاشور، زميله السابق في نادي الزمالك، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف الجزيري، في تصريحات تليفزيونية: “توقعت انتقال إمام عاشور للأهلي، لمست ذلك الأمر من تصرفاته، له الحرية في حياته، عقب انتقاله لنادي ميتلاند الدنماركي تنبأت أنه سيعود على الأهلي، بعد ما عاد لمصر قال لي الدنيا صعبة في الدنمارك وغير قادر على التأقلم”.